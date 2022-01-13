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Суды Происшествия

Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели ребенка у самарского ДК

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Самарской области Александру Воеводину предоставить подробный доклад о собранных в ходе следствия доказательствах по делу экс-директора ДК им. Литвинова Валерия Синцова.

Напомним, что 30 декабря в Самаре федеральный судья Лия Пирожкова огласила оправдательный приговор Валерию Синцову, которого обвиняли в халатности, повлекшей смерть 10-летнего ребенка.

По данным следствия, 1 сентября 2019 года 10-летний мальчик, находясь на улице около здания дворца культуры имени Кирова, повис на облицовочной гранитной плите со стороны фасада, после чего плита оторвалась от основания колонны. Ребенок упал, ударившись затылком об асфальтовое покрытие, а облицовочная гранитная плита упала ему на голову. Мальчик получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Следствие установило, что данное происшествие произошло в результате того, что обвиняемый в период с 2013 г. по 2019 г. не принял достаточных, необходимых и своевременных мер по проведению текущего и капитального ремонта фасада дворца культуры имени Кирова, заведомо для него находящегося под угрозой обрушения, а равно не выполнил охранно-предупредительные мероприятия по установке ограждений фасада во избежание обрушения его элементов на граждан.

Защита же заявляла, что трагедия произошла из-за скрытого дефекта, допущенного строителями.

В ходе прений гособвинитель попросил суд приговорить Синцова к трем годам реального лишения свободы.

Однако суд не усмотрел в действиях подсудимого состава преступления.

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