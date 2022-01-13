Более 2,6 тыс. человек остались без тепла в Жигулевске

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В четверг, 13 января, около 10:45, произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 273 мм у дома № 6 на ул. Гидростроителей в Жигулевске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.