Уголовное дело Бориса Семина по долгам "Компаньона" прекращено

Шестой кассационный суд переквалифицировал статью обвинения Борису Семину и его подельникам и освободил их от уголовной ответственности по истечению сроков давности, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, "Компаньон" был активом самарской группы "СОК" (до 2007 г. она называлась СК "СОК"), а затем перешел в собственность топ-менеджеров Бориса Семина и Александра Зобнина.
В 2015 г. партнеры основали собственный бизнес с офисами в Самаре и в Москве. Оставшееся от "Компаньона" имущество было заведено на фирму "Проектный офис". На компанию была оформлена нежилая недвижимость в московском ЖК "Венский дом", ей принадлежали земельные участки и нежилые помещения в Самаре, были деньги на счетах.
Весной 2017 г. управление над "Проектным офисом" перехватили Семин и группа близких к нему менеджеров. Директор и охрана фирмы сменились, все активы были переписаны на номиналов.
Зобнин обвинил партнера в выводе имущества из "Проектного офиса" на 1 млрд рублей. В итоге Семин и еще четверо подсудимых в 2020 г. были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, однако освобождены в зале суда - им зачли сроки пребывания в СИЗО.
Защита Семина и его подельников пошла в кассационный суд. Шестой кассационный суд общей юрисдикции переквалифицировал статью обвинения с мошенничества в особо крупном размере на самоуправство и прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности.
Гражданские иски потерпевшего Зобнина о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда оставлены без рассмотрения, но за ним оставлено право взыскания по данным искам в порядке гражданского судопроизводства.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы