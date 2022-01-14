Уголовное дело Бориса Семина по долгам "Компаньона" прекращено

Шестой кассационный суд переквалифицировал статью обвинения Борису Семину и его подельникам и освободил их от уголовной ответственности по истечению сроков давности, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, "Компаньон" был активом самарской группы "СОК" (до 2007 г. она называлась СК "СОК"), а затем перешел в собственность топ-менеджеров Бориса Семина и Александра Зобнина.

В 2015 г. партнеры основали собственный бизнес с офисами в Самаре и в Москве. Оставшееся от "Компаньона" имущество было заведено на фирму "Проектный офис". На компанию была оформлена нежилая недвижимость в московском ЖК "Венский дом", ей принадлежали земельные участки и нежилые помещения в Самаре, были деньги на счетах.

Весной 2017 г. управление над "Проектным офисом" перехватили Семин и группа близких к нему менеджеров. Директор и охрана фирмы сменились, все активы были переписаны на номиналов.

Зобнин обвинил партнера в выводе имущества из "Проектного офиса" на 1 млрд рублей. В итоге Семин и еще четверо подсудимых в 2020 г. были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, однако освобождены в зале суда - им зачли сроки пребывания в СИЗО.

Защита Семина и его подельников пошла в кассационный суд. Шестой кассационный суд общей юрисдикции переквалифицировал статью обвинения с мошенничества в особо крупном размере на самоуправство и прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности.

Гражданские иски потерпевшего Зобнина о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда оставлены без рассмотрения, но за ним оставлено право взыскания по данным искам в порядке гражданского судопроизводства.