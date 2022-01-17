Тольятти переходит в ценовую зону теплоснабжения

В связи с отнесением распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2021 № 2385-р города Тольятти к ценовой зоне теплоснабжения начался переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Администрацией городского округа Тольятти и единой теплоснабжающей организацией (Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") был сформирован и направлен пакет документов по отнесению городского округа Тольятти к ценовой зоне теплоснабжения в декабре 2019 года. Схема теплоснабжения городского округа Тольятти актуализирована на 2022 год приказом Минэнерго России от 14.12.2021 № 1400.

Переход в ценовую зону позволит привлечь дополнительные инвестиции в обновление коммуникаций. До 2040 года "Т Плюс" планирует вложить в систему теплоснабжения Тольятти более 23 млрд рублей, что в три раза больше, чем при государственном регулировании тарифов. Дополнительное финансирование позволит провести модернизацию теплового комплекса Тольятти и обновить систему теплоснабжения Комсомольского района. Как говорят специалисты, в настоящее время уже более 50% требуют скорейшей замены. Инвестиции в рамках новой модели рынка дадут возможность сократить количество порывов и аварийных ситуаций на теплосетях.

Модель показала преимущества и продуктивность на примере Самары. Переход областной столицы на модель "альткотельной" уже позволил увеличить объемы модернизации тепловых сетей города более в чем в два раза. Цена на тепловую энергию в первом полугодии 2022 года не превысит ранее установленного тарифа на тепловую энергию.

До окончания переходного периода расчеты с потребителями Тольятти будут производится в соответствии с приказом департамента от 08.12.2021 № 563 с 01.01.2022 по 30.06.2022 (с НДС):

— Центральный и Комсомольский районы: — 1 542,00 руб./Гкал;

— Автозаводский район — 1658,40 руб./Гкал.

Планируется заключение соглашения об исполнении схемы теплоснабжения между администрацией г. о. Тольятти и едиными теплоснабжающими организациями, после этого расчеты за тепловую энергию будут проходить в рамках установленных департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области предельных уровней цен.

Для Тольятти предусмотрено изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля в размере до 5,7% в Центральном и Комсомольском районах, при расчетах учтено:

— отнесение Тольятти к ценовой зоне теплоснабжения, рост тарифа филиала "Самарской ПАО "Т Плюс" в размере 7,12%;

— рост тарифов ООО "ВКС" по водоснабжению в размере 5,7% (в целях реализации инвестиционной программы), по водоотведению — 4,0%.

В Автозаводском районе прогнозное изменение платы граждан с июля 2022 г. составит 5,5%, при расчетах учтено:

— рост тарифа филиала "Самарской ПАО "Т Плюс" в размере 6,4%;

— рост тарифов АО "ТЕВИС" по водоснабжению в размере 6,7% (в целях реализации инвестиционной программы ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"), по водоотведению — 4,0%.

Отдельным категориям граждан министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области предоставляются меры по социальной защите населения в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (льготным категориям граждан) и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (в пределах региональных стандартов нормативной площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг).