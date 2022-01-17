Тольятти переходит в ценовую зону теплоснабжения

В связи с отнесением распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2021 № 2385-р города Тольятти к ценовой зоне теплоснабжения начался переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Администрацией городского округа Тольятти и единой теплоснабжающей организацией (Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") был сформирован и направлен пакет документов по отнесению городского округа Тольятти к ценовой зоне теплоснабжения в декабре 2019 года. Схема теплоснабжения городского округа Тольятти актуализирована на 2022 год приказом Минэнерго России от 14.12.2021 № 1400.
Переход в ценовую зону позволит привлечь дополнительные инвестиции в обновление коммуникаций. До 2040 года "Т Плюс" планирует вложить в систему теплоснабжения Тольятти более 23 млрд рублей, что в три раза больше, чем при государственном регулировании тарифов. Дополнительное финансирование позволит провести модернизацию теплового комплекса Тольятти и обновить систему теплоснабжения Комсомольского района. Как говорят специалисты, в настоящее время уже более 50% требуют скорейшей замены. Инвестиции в рамках новой модели рынка дадут возможность сократить количество порывов и аварийных ситуаций на теплосетях.
Модель показала преимущества и продуктивность на примере Самары. Переход областной столицы на модель "альткотельной" уже позволил увеличить объемы модернизации тепловых сетей города более в чем в два раза. Цена на тепловую энергию в первом полугодии 2022 года не превысит ранее установленного тарифа на тепловую энергию.
До окончания переходного периода расчеты с потребителями Тольятти будут производится в соответствии с приказом департамента от 08.12.2021 № 563 с 01.01.2022 по 30.06.2022 (с НДС):
— Центральный и Комсомольский районы: — 1 542,00 руб./Гкал;
— Автозаводский район — 1658,40 руб./Гкал.
Планируется заключение соглашения об исполнении схемы теплоснабжения между администрацией г. о. Тольятти и едиными теплоснабжающими организациями, после этого расчеты за тепловую энергию будут проходить в рамках установленных департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области предельных уровней цен.
Для Тольятти предусмотрено изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля в размере до 5,7% в Центральном и Комсомольском районах, при расчетах учтено:
— отнесение Тольятти к ценовой зоне теплоснабжения, рост тарифа филиала "Самарской ПАО "Т Плюс" в размере 7,12%;
— рост тарифов ООО "ВКС" по водоснабжению в размере 5,7% (в целях реализации инвестиционной программы), по водоотведению — 4,0%.
В Автозаводском районе прогнозное изменение платы граждан с июля 2022 г. составит 5,5%, при расчетах учтено:
— рост тарифа филиала "Самарской ПАО "Т Плюс" в размере 6,4%;
— рост тарифов АО "ТЕВИС" по водоснабжению в размере 6,7% (в целях реализации инвестиционной программы ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"), по водоотведению — 4,0%.
Отдельным категориям граждан министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области предоставляются меры по социальной защите населения в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (льготным категориям граждан) и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (в пределах региональных стандартов нормативной площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг).
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается