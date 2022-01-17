В Самаре пешеход поскользнулся в нечищеном дворе и упал под машину

В воскресенье, 16 января, в Самаре пешеход попал под машину во дворе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:00 32-летний мужчина шел по двору дома № 106Лк2 по ул. Ново-Садовой параллельно движущемуся Kia Rio под управлением 40-летнего водителя. Пешеход поскользнулся и левой ногой попал под переднее левое колесо автомобиля.
Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...