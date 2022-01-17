В Самаре пешеход поскользнулся в нечищеном дворе и упал под машину

В воскресенье, 16 января, в Самаре пешеход попал под машину во дворе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:00 32-летний мужчина шел по двору дома № 106Лк2 по ул. Ново-Садовой параллельно движущемуся Kia Rio под управлением 40-летнего водителя. Пешеход поскользнулся и левой ногой попал под переднее левое колесо автомобиля.

Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.