На трассе Самара — Бугуруслан нетрезвого водителя "догнал" Volkswagen Passat

В воскресенье, 16 января, в Похвистневском районе Самарской области произошло ДТП с нетрезвым водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:45 65-летний водитель Volkswagen Passat двигался по трассе Самара — Бугуруслан. Во время снегопада он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Lada Kalina под управлением 52-летнего мужчины.

Водителя отечественной легковушки госпитализировали. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.