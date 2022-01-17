В Октябрьском районе на два дня отключат воду

В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии инженерные коммуникации переносятся. 19 и 20 января будет проводиться врезка переложенного участка водовода д-900.
В период проведения работ с 10:00 19 января ориентировочно до 08:00 20 января будет отключено холодное водоснабжение в частном секторе Октябрьского района по следующим адресам:
— ул. Кольцевая, 98, 100, 163, 165;
— Ботанический пер., 3-100;
— ул. Волгодонская, 1-57;
— ул. Днепростроевская, 1-41;
— ул. Донбасская, 13-43;
— ул. Парашютная, 2-15;
— Восточный переулок, 26, 28;
— ул. Финская, 77, 81, 81а, 83, 85, 89, 96;
— ул. 5-я Радиальная, 1-36;
— ул. 6-я Радиальная, 9, 11, 25-63;
— ул. Гастелло, 1-11;
пер. Арцыбушевский, 1-13;
— пер. Никитинский, 1-13;
— ул. Тихвинская, 7, 8;
— ул. Ак.Павлова, 101.
19 января "РКС-Самара" предоставит три бойлера с питьевой водой. Адреса установки: Финская, 96, Тихвинская, 7, 6-я Радиальная, 66.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается