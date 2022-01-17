В Октябрьском районе на два дня отключат воду

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В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии инженерные коммуникации переносятся. 19 и 20 января будет проводиться врезка переложенного участка водовода д-900.