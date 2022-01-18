На ул. Галактионовской на четыре месяца введут пропускной контроль

В Самаре на четыре месяца введут пропускной контроль на ул. Галактионовской, сообщает пресс-служба мэрии города. Это связано со строительством станции метро "Театральная".
"На ул. Галактионовской уже выставляют ограждение. В скором будущем здесь будет работать пропускной контроль. В течение четырех месяцев, пока будут прорабатываться альтернативные выезды на период строительства станции метрополитена, жителей на автомобилях будут впускать через ул. Галактионовскую по документам, подтверждающим, что они проживают на данной территории. Помимо этого, на участок будет обеспечен доступ машинам скорой медицинской помощи, пожарной охраны и ресурсоснабжающих организаций", — пояснил заместитель главы Ленинского внутригородского района Артем Лунев.
По его словам, в ближайшее время совместно с ресурсоснабжающими организациями будет рассмотрена возможность строительства надземных компенсаторов для проезда крупногабаритной техники.
Также районной администрацией будет проведена беседа с собственниками земельных участков, прилегающих к данной территории, об обеспечении жителям близлежащих домов возможности парковать автомобили и заезжать на территорию со стороны ул. Самарской.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.