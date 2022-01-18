На ул. Галактионовской на четыре месяца введут пропускной контроль

В Самаре на четыре месяца введут пропускной контроль на ул. Галактионовской, сообщает пресс-служба мэрии города. Это связано со строительством станции метро "Театральная".

"На ул. Галактионовской уже выставляют ограждение. В скором будущем здесь будет работать пропускной контроль. В течение четырех месяцев, пока будут прорабатываться альтернативные выезды на период строительства станции метрополитена, жителей на автомобилях будут впускать через ул. Галактионовскую по документам, подтверждающим, что они проживают на данной территории. Помимо этого, на участок будет обеспечен доступ машинам скорой медицинской помощи, пожарной охраны и ресурсоснабжающих организаций", — пояснил заместитель главы Ленинского внутригородского района Артем Лунев.

По его словам, в ближайшее время совместно с ресурсоснабжающими организациями будет рассмотрена возможность строительства надземных компенсаторов для проезда крупногабаритной техники.

Также районной администрацией будет проведена беседа с собственниками земельных участков, прилегающих к данной территории, об обеспечении жителям близлежащих домов возможности парковать автомобили и заезжать на территорию со стороны ул. Самарской.