Свыше 150 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" передают показания приборов учета тепла онлайн

Ежемесячно около 30% клиентов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" передают данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, используя дистанционные каналы связи. Наиболее популярные из них — сервис "Передача показаний онлайн" на официальном сайте samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации) и Личный кабинет (в данном случае регистрация на сайте обязательна).

Кроме того, граждане могут использовать для передачи данных QR-код на квитанции, онлайн-чат или соцсети: мессенджеры Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс"), а также социальную сеть ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс").

Напоминаем, что передать показания счетчиков по квитанциям от "Т Плюс" жители могут с 15 по 25 число каждого месяца. В таком случае в платежных документах будут отражены актуальные начисления за горячую воду.

"Мы ставим в приоритет безопасность и удобство клиентов компании, а потому рекомендуем гражданам для передачи показаний или решения иных вопросов использовать онлайн-сервисы", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.