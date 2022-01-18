Самарский политех организовал выставку, посвященную юбилею Константина Головкина

В четверг, 20 января, в областном художественном музее откроется выставка творческих работ лауреатов открытого регионального конкурса изобразительного искусства "Самарский модерн". Она организована Самарским политехом и приурочена к 150-летнему юбилею знаменитого купца, мецената, художника, архитектора, архивиста и краеведа Константина Головкина.

Участниками конкурса, который проводился по трем номинациям ("Модерн в архитектуре Самары", "Дача Головкина", "Персона Константина Головкина в искусстве"), стали более чем 100 школьников и студентов. В музейной экспозиции будут представлены лучшие работы. Также на выставке состоится презентация визуальной концепции "Человек-Город", повествующей о многогранной жизни "самарского Леонардо", его неоценимом вкладе в развитие города.

Выставка будет работать с 20 января по 6 февраля 2022 года.



К слову, история семьи Константина Головкина тесно переплелась с историей нашего университета. Сын Головкина Юрий в 1938-1940 гг. учился на факультете промышленного и гражданского строительства, внук Владимир Овчинников окончил нефтяной факультет, а правнук Михаил Черносвитов работает сегодня доцентом кафедры "Водоснабжение и водоотведение".

Кроме того, легендарная дача Головкина "Дом со слонами", памятник архитектуры федерального значения, в настоящее время передана Самарскому политеху. После реставрации она обретет новую жизнь - здесь откроется международная архитектурная школа.