На Тольяттинской ТЭЦ выполнен сложный ремонт энергетического котла

Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" завершил крупный ремонт на котлоагрегате № 8 на Тольяттинской ТЭЦ. Энергетики заменили порядка 95 тонн поверхностей нагрева — системы металлических трубок, внутри которых вода нагревается до состояния пара. Мероприятия повысят надежность теплоснабжения жителей и организаций Центрального и части Автозаводского районов Тольятти.

В работах было задействовано около 45 сотрудников — слесари, монтажники, обмуровщики и другие специалисты. Значительный объем лег на плечи сварщиков: в общей сложности они выполнили около 3000 (!) сварных стыков.

"В минувшем году на Тольяттинской ТЭЦ был выполнен целый ряд мероприятий, направленных на повышение надежности оборудования. Среди них замена трансформаторов тока и другие работы по техническому перевооружению", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.

Напомним, что Тольяттинская ТЭЦ обеспечивает теплом крупные промышленные предприятия, а также жилые массивы Центрального и части Автозаводского районов. В наступившем году на станции также запланировано техническое перевооружение главного паропровода и теплофикационных установок с заменой сетевых насосов.