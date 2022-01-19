На просмотр в "Крылья Советов" прибыли пять молодых футболистов

Во вторник, 18 января, в расположение "Крыльев Советов" на турецкий сбор прибыли пять молодых игроков. Четыре футболиста выступают за команду ФНЛ "Олимп-Долгопрудный", еще один – за "Химки".
Полузащитник Артем Соколов, выступающий за "Химки". Защитники "Олимп-Долгопрудный" - Леонид Герчиков, тольяттинец Алексей Никитенков и Ян Гудков, а также центральный полузащитник Дмитрий Великородный.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?