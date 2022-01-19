На просмотр в "Крылья Советов" прибыли пять молодых футболистов

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Во вторник, 18 января, в расположение "Крыльев Советов" на турецкий сбор прибыли пять молодых игроков. Четыре футболиста выступают за команду ФНЛ "Олимп-Долгопрудный", еще один – за "Химки".