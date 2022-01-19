Школу на ул. Николая Панова могут построить частные инвесторы

Новая школа на ул. Николая Панова в Самаре может быть построена в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас мэрия совместно с областным правительством рассматривают возможность заключения концессионного соглашения с ООО "ПроШкола". Об этом сообщили в департаменте городского строительства в среду, 19 января.

В ответ на вопрос одного из пользователей соцсети Твиттер о сроках строительства новой школы, в департаменте ответили, что финансирование проектирования и строительства объекта возможно будет реализовано концессионером, и что правительством уже подана заявка на участие в отборе проектов.

Напомним, что в Самарской области на принципах государственно-частного партнерства планируется построить 12 школ по госпрограмме "Развитие образования", которая стартовала в 2021 г. по инициативе Минпросвещения России — в Самаре, Тольятти и Волжском районе.

Госпрограмма предусматривает субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов по созданию дополнительных школьных мест на принципах ГЧП (на основе концессионных соглашений). Таким образом, к 2025 г. в стране предполагается создать свыше 647 тыс. новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для реализации качественного образовательного процесса.

Федеральным оператором программы служит ООО "ПроШкола", инвестором выступает Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.