Школу на ул. Николая Панова могут построить частные инвесторы

Новая школа на ул. Николая Панова в Самаре может быть построена в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас мэрия совместно с областным правительством рассматривают возможность заключения концессионного соглашения с ООО "ПроШкола". Об этом сообщили в департаменте городского строительства в среду, 19 января.
В ответ на вопрос одного из пользователей соцсети Твиттер о сроках строительства новой школы, в департаменте ответили, что финансирование проектирования и строительства объекта возможно будет реализовано концессионером, и что правительством уже подана заявка на участие в отборе проектов.
Напомним, что в Самарской области на принципах государственно-частного партнерства планируется построить 12 школ по госпрограмме "Развитие образования", которая стартовала в 2021 г. по инициативе Минпросвещения России — в Самаре, Тольятти и Волжском районе.
Госпрограмма предусматривает субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов по созданию дополнительных школьных мест на принципах ГЧП (на основе концессионных соглашений). Таким образом, к 2025 г. в стране предполагается создать свыше 647 тыс. новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для реализации качественного образовательного процесса.
Федеральным оператором программы служит ООО "ПроШкола", инвестором выступает Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ