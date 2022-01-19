Прокуратура нашла множество выбоин на дорогах в Куйбышевском районе Самары

Прокуратура Куйбышевского района Самары обнаружила множество нарушений в содержании дорог.

Во время прокурорской проверки выявились многочисленные нарушения: на проезжей части зияли крупные выбоины и просадки, мешая движению. Повреждения отмечены на улицах Трубной, Обувной, Вологодской, Эльманской, Белорусской (мост через реку Татьянка), Шоссейной, Белорусской, Осетинской.

В связи с этим прокуратура направила директору МП "Благоустройство" представление об устранении нарушений.