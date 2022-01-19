Корниленко назвал слухами информацию о переходе трех футболистов "Крыльев" в "Локомотив"

Информация о трансфере футболистов "Крыльев Советов" Сергея Пиняева, Владислава Сарвели и Юрия Горшкова не соответствует действительности, заявил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

"Информация об уходе Пиняева, Сарвели и Горшкова зимой - это слухи", - прокомментировал Корниленко РИА Новости.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что эти футболисты могут перейти в московский "Локомотив". Тренер "Крыльев" Игорь Осинькин заявлял, что у него нет такой информации.