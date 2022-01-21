СМИ: Зарплата Артема Соколова в "Крыльях Советов" составит 500 тыс. руб. в месяц

22–23 января 18-летний Артем Соколов подпишет контракт с "Крыльями Советов". Месячная зарплата футболиста составит 500 тыс. руб. плюс премиальные, пишет "РБ Спорт".

Также, по данным издания, "Крылья Советов" подпишут контракт с 19-летним защитником "Олимпа-Долгопрудного" Яном Гудковым, который находится на просмотре в самарском клубе. Месячная зарплата игрока составит 250 тыс. руб. плюс премиальные.

Напомним, оба игрока — воспитанники футбольной школы "Чертаново".