СМИ: Зарплата Артема Соколова в "Крыльях Советов" составит 500 тыс. руб. в месяц

22–23 января 18-летний Артем Соколов подпишет контракт с "Крыльями Советов". Месячная зарплата футболиста составит 500 тыс. руб. плюс премиальные, пишет "РБ Спорт".
Также, по данным издания, "Крылья Советов" подпишут контракт с 19-летним защитником "Олимпа-Долгопрудного" Яном Гудковым, который находится на просмотре в самарском клубе. Месячная зарплата игрока составит 250 тыс. руб. плюс премиальные.
Напомним, оба игрока — воспитанники футбольной школы "Чертаново".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?