В 2022 г. правительством РФ будут субсидироваться 18 авиамаршрутов из Самары

Из международного аэропорта Курумоч начали выполняться рейсы, субсидируемые по постановлению правительства РФ № 1242, сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

В этом году в перечень субсидируемых маршрутов из Самары включены 18 направлений: Астрахань, Белгород, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калуга, Магас, Махачкала, Нижний Новгород, Омск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск, Казань, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону и Уфа.

В январе к полетам в Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калугу, Омск, Тюмень, и Челябинск приступила авиакомпания Red Wings. Новинками в расписании 2022 года стали рейсы в Ижевск и Калугу. С 10 января рейсы в Белгород осуществляет авиакомпания ИрАэро. Полеты на данном направлении из Самары также начаты впервые.

Новосибирск традиционно является одним из наиболее популярных направлений из Самары — с начала года пассажиропоток составил уже более 2,5 тысяч человек. Полеты на данном направлении осуществляет авиакомпания S7. Субсидированные полеты в Ростов-на-Дону продолжит выполнять авиакомпания "Азимут", в Уфу — авиакомпания Utair.

С каждым годом количество пассажиров, выбирающих региональные авиаперевозки, увеличивается. В 2021 году пассажиропоток на регулярных рейсах, минующих Москву, впервые превысил 1 миллион человек, что на 45% больше показателей 2019 года. Выделение субсидий авиакомпаниям из федерального и регионального бюджетов не только расширяет межрегиональную маршрутную сеть, но и делает билеты для пассажиров более доступными. Более подробно с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта.