В Тольятти бухгалтер фирмы незаконно сняла со счета организации более 1 млн рублей

В полицию Тольятти обратился директор одной из фирм с сообщением о пропаже крупной суммы с расчетного счета организации, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители изучили бухгалтерскую документацию и обнаружили факт неправомерного оборота средств электронных платежей. Выяснилось, что 51-летняя, ранее не судимая местная жительница, являясь главным бухгалтером фирмы, от директора получила логин и пароль для доступа к одной из финансовых систем, которые являются электронными средствами платежей.

После этого злоумышленница направила поддельные платежные поручения в банк, подтвердив банковские операции. По версии сотрудников полиции женщина перевела более 1 млн рублей на свой расчетный счет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств".

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей", — отмечается в сообщении. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.