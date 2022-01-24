В Самарской области пешеход вышел ночью на середину дороги и погиб

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В воскресенье, 23 января, в Красноярском районе Самарской области пешеход погиб в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области