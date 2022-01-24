"ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание жителей региона на повышение температуры сетевой воды

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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс", действующий на основании агентского договора от имени и в интересах публичного акционерного общества "Т Плюс" (ПАО "Т Плюс"), обращает внимание обслуживающих организаций и жителей региона, что в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха планируется повышение температуры прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах до 120 градусов Цельсия.