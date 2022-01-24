Самарского экс-депутата Дениса Штейна приговорили к шести годам строгого режима

В понедельник, 24 января, Октябрьский районный суд Самары признал бывшего депутата Дениса Штейна виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, по версии следствия, Штейн приобрел и планировал сбыть 311,05 г мефедрона.

Уголовное дело возбудили 11 декабря 2020 года. Тогда Штейн был депутатом Совета депутатов Советского района и членом партии "Единая Россия". В результате членство Штейна в партии приостановили в тот же день.

Как пояснили в прокуратуре Самарской области, суд признал экс-депутата виновным и приговорил его к шести годам заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.