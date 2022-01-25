СМИ: "Крылья Советов" выкупят нападающего Ивана Игнатьева за 2,5 млн евро

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев отправился на медосмотр в Москву для перехода в "Крылья Советов". В случае успешного медосмотра игрок перейдет в самарский клуб на правах аренды до конца сезона без обязательного права выкупа.