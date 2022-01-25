СМИ: "Крылья Советов" выкупят нападающего Ивана Игнатьева за 2,5 млн евро

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев отправился на медосмотр в Москву для перехода в "Крылья Советов". В случае успешного медосмотра игрок перейдет в самарский клуб на правах аренды до конца сезона без обязательного права выкупа.
Клубы согласовали сумму выкупа игрока в случае, если по истечению аренды "Крылья Советов" захотят сохранить игрока в клубе. Речь идет о 2,5 млн евро компенсации, пишет "Спорт-Экспресс".
В декабре 2019 г. Игнатьев переходил в "Рубин" из "Краснодара" за 7 млн евро.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?