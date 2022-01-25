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Футбол Спорт

СМИ: "Крылья Советов" выкупят нападающего Ивана Игнатьева за 2,5 млн евро

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев отправился на медосмотр в Москву для перехода в "Крылья Советов". В случае успешного медосмотра игрок перейдет в самарский клуб на правах аренды до конца сезона без обязательного права выкупа.

Клубы согласовали сумму выкупа игрока в случае, если по истечению аренды "Крылья Советов" захотят сохранить игрока в клубе. Речь идет о 2,5 млн евро компенсации, пишет "Спорт-Экспресс".

В декабре 2019 г. Игнатьев переходил в "Рубин" из "Краснодара" за 7 млн евро.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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