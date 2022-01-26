В МЧС опровергли информацию об учебной эвакуации населения на самосвалах

С 20-х чисел января многие самарцы начали массово получать листовки с сообщением о подготовке к грядущей учебной эвакуации населения "в случае угрозы возникновения ЧС (в том числе, угрозы распространения заражения Covid-19)".

В сообщении определен порядок действий населения и дата учений — с 29 января по 3 февраля 2022 г.

"Граждане обязаны незамедлительно эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС при получении информации. Информация сообщается через громкоговорители на улицах, ТВ, радио <…>. Эвакуация взрослого населения будет проводиться с использованием грузового транспорта (самосвалы) либо пешими колоннами по 500-1000 человек. Эвакуация на личном транспорте законом не предусмотрена".

Согласно тексту, граждане должны оставить свое жилье, воспользовавшись лишь необходимым минимумом еды и денег на несколько дней и перейти в "пункт временного назначения" с нормой площади в 2 кв метра на человека, "питанием по разработанным нормативам", индивидуальным полученным комплектом одежды и посуды (миска, ложка, кружка).

Также в листовке дважды подчеркивается, что за отказ от эвакуации предусмотрена административная ответственность, штрафы, а проверка исполнения приказа осуществляется органами МВД.

Обеспокоенные самарцы обратились с вопросом в ГУ МЧС по Самарской области. В ведомстве опровергли "утку", заявив, что подобных мероприятий проводить не планируют:

"Здравствуйте, данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Самарской области проводить не планирует", — отмечается в сообщении.