В МЧС опровергли информацию об учебной эвакуации населения на самосвалах

С 20-х чисел января многие самарцы начали массово получать листовки с сообщением о подготовке к грядущей учебной эвакуации населения "в случае угрозы возникновения ЧС (в том числе, угрозы распространения заражения Covid-19)".
В сообщении определен порядок действий населения и дата учений — с 29 января по 3 февраля 2022 г.
"Граждане обязаны незамедлительно эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС при получении информации. Информация сообщается через громкоговорители на улицах, ТВ, радио <…>. Эвакуация взрослого населения будет проводиться с использованием грузового транспорта (самосвалы) либо пешими колоннами по 500-1000 человек. Эвакуация на личном транспорте законом не предусмотрена".
Согласно тексту, граждане должны оставить свое жилье, воспользовавшись лишь необходимым минимумом еды и денег на несколько дней и перейти в "пункт временного назначения" с нормой площади в 2 кв метра на человека, "питанием по разработанным нормативам", индивидуальным полученным комплектом одежды и посуды (миска, ложка, кружка).
Также в листовке дважды подчеркивается, что за отказ от эвакуации предусмотрена административная ответственность, штрафы, а проверка исполнения приказа осуществляется органами МВД.
Обеспокоенные самарцы обратились с вопросом в ГУ МЧС по Самарской области. В ведомстве опровергли "утку", заявив, что подобных мероприятий проводить не планируют:
"Здравствуйте, данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Самарской области проводить не планирует", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.