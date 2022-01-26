Самарским метростроевцам хотят разрешить работать по ночам

В Самарской области подготовили поправки в "Закон о тишине", допускающие ночные работы по строительству объектов метрополитена. Законопроект опубликован на сайте областного правительства во вторник, 25 января.
Согласно поправкам, в законе "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области" будет расширен перечень исключений, на которые требования не шуметь в ночное время не распространяются.
Теперь строители метрополитена получат право производить ночные работы кроме тех, которые создают "шум свыше допустимой нормы". Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Напомним, что в Самаре идет подготовка к строительству новой станции метро "Театральная", которая должна увеличить пассажиропоток на 30%. Предполагается, что появление ее позволит связать "индустриальное сердце" города с историческим центром Самары, сократив время в пути до 15-20 минут.
25 января, на совещании, посвященном развитию самарского метрополитена, глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что стройка планируется значительная, затрагивающая структуру городского округа и нескольких районов. "Стройка, конечно, будет создавать неудобства для жителей, и компенсирующие мероприятия здесь должны быть хорошо продуманы и реализованы", — потребовал губернатор.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.