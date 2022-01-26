Самарским метростроевцам хотят разрешить работать по ночам

В Самарской области подготовили поправки в "Закон о тишине", допускающие ночные работы по строительству объектов метрополитена. Законопроект опубликован на сайте областного правительства во вторник, 25 января.

Согласно поправкам, в законе "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области" будет расширен перечень исключений, на которые требования не шуметь в ночное время не распространяются.

Теперь строители метрополитена получат право производить ночные работы кроме тех, которые создают "шум свыше допустимой нормы". Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, что в Самаре идет подготовка к строительству новой станции метро "Театральная", которая должна увеличить пассажиропоток на 30%. Предполагается, что появление ее позволит связать "индустриальное сердце" города с историческим центром Самары, сократив время в пути до 15-20 минут.

25 января, на совещании, посвященном развитию самарского метрополитена, глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что стройка планируется значительная, затрагивающая структуру городского округа и нескольких районов. "Стройка, конечно, будет создавать неудобства для жителей, и компенсирующие мероприятия здесь должны быть хорошо продуманы и реализованы", — потребовал губернатор.