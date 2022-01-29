Агент Фернандо Констанца подтвердил переход в "Крылья Советов"

Защитник "Шерифа" Фернандо Констанца станет игроком "Крыльев Советов".

В агентстве LA Football Consulting, которое представляет интересы бразильского футболиста, metaratings.ru подтвердили, что их клиент присоединится к "Крыльям Советов" на втором сборе, который начинается 29 января.

"Да, мы подпишем контракт сегодня или завтра", — ответили в агентстве на вопрос metaratings.ru.

Напомним, 23-летний бразилец, ранее выступавший за "Ботафого" и вторую команду "Лилля", призван заменить покинувшего команду Мехди Зеффана, у которого истек контракт с "Крыльями".