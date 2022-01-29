Мэрия Самары одобрила проект СОФЖИ по застройке военной части №94

Администрация Самары утвердила изменения в документацию по планировке территории военного городка №94 на 19-м км Московского шоссе.

Напомним, в начале декабря прошли публичные слушания, где застройщик СОФЖИ представил свой проект развития территории. Здесь планируется построить жилой комплекс на 2110 квартир с максимальной высотой 16 этажей. Также на территории жилого комплекса будут школа и два многоуровневых паркинга. Застройщик обещает совместно с министерством транспорта обустроить дорогу к ЖК и запустить общественный транспорт.

Жители на публичных слушаниях высказались с критикой проекта. Участников - дачников СНТ "Ракитовка" - не устроили количество парковочных мест, близость очистных сооружений, а также отсутствие подъездных путей.