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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары одобрила проект СОФЖИ по застройке военной части №94

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары утвердила изменения в документацию по планировке территории военного городка №94 на 19-м км Московского шоссе.

Напомним, в начале декабря прошли публичные слушания, где застройщик СОФЖИ представил свой проект развития территории. Здесь планируется построить жилой комплекс на 2110 квартир с максимальной высотой 16 этажей. Также на территории жилого комплекса будут школа и два многоуровневых паркинга. Застройщик обещает совместно с министерством транспорта обустроить дорогу к ЖК и запустить общественный транспорт.

Жители на публичных слушаниях высказались с критикой проекта. Участников - дачников СНТ "Ракитовка" - не устроили количество парковочных мест, близость очистных сооружений, а также отсутствие подъездных путей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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