Мэрия Самары одобрила проект СОФЖИ по застройке военной части №94

Администрация Самары утвердила изменения в документацию по планировке территории военного городка №94 на 19-м км Московского шоссе.
Напомним, в начале декабря прошли публичные слушания, где застройщик СОФЖИ представил свой проект развития территории. Здесь планируется построить жилой комплекс на 2110 квартир с максимальной высотой 16 этажей. Также на территории жилого комплекса будут школа и два многоуровневых паркинга. Застройщик обещает совместно с министерством транспорта обустроить дорогу к ЖК и запустить общественный транспорт.
Жители на публичных слушаниях высказались с критикой проекта. Участников - дачников СНТ "Ракитовка" - не устроили количество парковочных мест, близость очистных сооружений, а также отсутствие подъездных путей.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍