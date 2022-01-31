В Самаре выделили 167 млн рублей на покупку 11 тыс. тонн реагентов

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Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика для поставки противогололедных материалов на содержание дорог местного значения. Начальная цена контракта составляет 167,7 млн рублей.