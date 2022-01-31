"Крылья Советов" подписали нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев арендован ФК "Крылья Советов", пишет championat.com.

"Игнатьев и Констанца впишутся в нашу игру и принесут нам много пользы. Это скоростные футболисты, у них много качеств. Игнатьев - другой футболист, нежели Сергеев. И каждого надо встраивать в игру. Надеюсь, что у Вани все получится здесь. Будем делать все, чтобы он принес нам пользу. Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли", - рассказал главный тренер Игорь Осинькин.