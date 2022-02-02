Защитник Сильвие Бегич досрочно уходит в "Рубин" из "Крыльев Советов"

Хорватский защитник Сильвие Бегич покидает "Крылья Советов" и возвращается в "Рубин".

Казанцы воспользовались опцией возврата игрока из аренды, прописанной в соглашении между клубами.

Бегич перешел в "Крылья" в сентябре прошлого года. За это время он провел в составе самарской команды 11 матчей и забил один гол.