Защитник Сильвие Бегич досрочно уходит в "Рубин" из "Крыльев Советов"

Хорватский защитник Сильвие Бегич покидает "Крылья Советов" и возвращается в "Рубин".
Казанцы воспользовались опцией возврата игрока из аренды, прописанной в соглашении между клубами.
Бегич перешел в "Крылья" в сентябре прошлого года. За это время он провел в составе самарской команды 11 матчей и забил один гол.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?