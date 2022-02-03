Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию

В четверг, 3 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в РФ, которое еженедельно проводит заместитель председателя правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.
Основной темой обсуждения стали итоги реализация госпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросы совершенствования работы отрасли. Самарская область — в числе регионов, которая достигла годовых плановых показателей исполнения федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году благоустроены 163 общественные и 318 дворовых территорий — больше, чем было запланировано.
Завершены работы по трем проектам-победителям Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — благоустройство парка "Молодежный" в Нефтегорске и общественных территорий Кинеле и Октябрьске.
Нарастающим итогом за период 2019–2021 годов в регионе благоустроено 505 общественных и 947 дворовых территорий, восемь проектов-победителей Всероссийского конкурса (далее — Всероссийский конкурс). Объем субсидий составил 4,9 млрд. рублей. Общее число общественных территорий, которые должны быть благоустроены в рамках госпрограммы — 927, дворов — 1775.
В 2022 году планируется благоустроить 141 общественную и 314 дворовых территорий. Контракты на эти работы уже заключены.
Выполнены целевые показатели федерального проекта "Чистая вода". В 2021 году работы велись на семи объектах водоснабжения в муниципалитетах Самарской области, в 2022 году запланированы строительство и реконструкция 13 объектов.
Существенно сократить выбросы неочищенных сточных вод в Волгу позволит масштабное строительство очистных сооружений, развернувшееся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги".
В 2021 году реализовывалось 11 мероприятий, направленных на сокращение доли загрязненных сточных вод, со сроком ввода в эксплуатацию в 2022–2023 годах. В текущем году эти работы будут продолжены.
По итогам 2021 года завершен первый этап мероприятия, которое в конечном итоге позволит снизить объем загрязненных сточных вод в реку Волгу на 159 553,58 тыс. м3/год. Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара (станция УФ-обеззараживания) исключило сброс хлорорганических соединений в реку Волгу по показателям хлороформа и четыреххлористого углерода.
По итогам 2021 года целевые показатели в рамках ФП "Оздоровление Волги", установленные для Самарской области, достигнуты в полном объеме.
В текущем году началось проектирование очистных сооружений "Постников овраг" и сборных коллекторов дождевой канализации в Самаре.
В межотопительный период 2021 года ресурсоснабжающие организации Самарской области уделяли особое внимание модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках инвестиционных программ. Это позволило обновить в 1,5-2 раза больше объектов инженерной инфраструктуры по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Так, переложено 71,3 км тепловых сетей, что на 83% больше аналогичного периода прошлого года.
Выполнены работы по реконструкции водопроводных сетей — переложено 43,2 км, или на 46% больше объемов прошлого года (29,5 км). Переложено 8,5 км канализационных сетей, что на 85% больше аналогичного периода 2020-го (4,6 км).
Виктор Кудряшов призвал руководителей областного министерства внимательно изучать новые инструменты поддержки и развития отрасли, вовремя формировать заявки на финансирование новых проектов и направлять их в федеральный центр, а также заблаговременно завершать контрактацию на проектирование, строительство и реконструкцию объектов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.