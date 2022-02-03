Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию

В четверг, 3 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в РФ, которое еженедельно проводит заместитель председателя правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.

Основной темой обсуждения стали итоги реализация госпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросы совершенствования работы отрасли. Самарская область — в числе регионов, которая достигла годовых плановых показателей исполнения федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году благоустроены 163 общественные и 318 дворовых территорий — больше, чем было запланировано.

Завершены работы по трем проектам-победителям Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — благоустройство парка "Молодежный" в Нефтегорске и общественных территорий Кинеле и Октябрьске.

Нарастающим итогом за период 2019–2021 годов в регионе благоустроено 505 общественных и 947 дворовых территорий, восемь проектов-победителей Всероссийского конкурса (далее — Всероссийский конкурс). Объем субсидий составил 4,9 млрд. рублей. Общее число общественных территорий, которые должны быть благоустроены в рамках госпрограммы — 927, дворов — 1775.

В 2022 году планируется благоустроить 141 общественную и 314 дворовых территорий. Контракты на эти работы уже заключены.

Выполнены целевые показатели федерального проекта "Чистая вода". В 2021 году работы велись на семи объектах водоснабжения в муниципалитетах Самарской области, в 2022 году запланированы строительство и реконструкция 13 объектов.

Существенно сократить выбросы неочищенных сточных вод в Волгу позволит масштабное строительство очистных сооружений, развернувшееся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги".

В 2021 году реализовывалось 11 мероприятий, направленных на сокращение доли загрязненных сточных вод, со сроком ввода в эксплуатацию в 2022–2023 годах. В текущем году эти работы будут продолжены.

По итогам 2021 года завершен первый этап мероприятия, которое в конечном итоге позволит снизить объем загрязненных сточных вод в реку Волгу на 159 553,58 тыс. м3/год. Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара (станция УФ-обеззараживания) исключило сброс хлорорганических соединений в реку Волгу по показателям хлороформа и четыреххлористого углерода.

По итогам 2021 года целевые показатели в рамках ФП "Оздоровление Волги", установленные для Самарской области, достигнуты в полном объеме.

В текущем году началось проектирование очистных сооружений "Постников овраг" и сборных коллекторов дождевой канализации в Самаре.

В межотопительный период 2021 года ресурсоснабжающие организации Самарской области уделяли особое внимание модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках инвестиционных программ. Это позволило обновить в 1,5-2 раза больше объектов инженерной инфраструктуры по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Так, переложено 71,3 км тепловых сетей, что на 83% больше аналогичного периода прошлого года.

Выполнены работы по реконструкции водопроводных сетей — переложено 43,2 км, или на 46% больше объемов прошлого года (29,5 км). Переложено 8,5 км канализационных сетей, что на 85% больше аналогичного периода 2020-го (4,6 км).

Виктор Кудряшов призвал руководителей областного министерства внимательно изучать новые инструменты поддержки и развития отрасли, вовремя формировать заявки на финансирование новых проектов и направлять их в федеральный центр, а также заблаговременно завершать контрактацию на проектирование, строительство и реконструкцию объектов.