Защитник "Крыльев" Никита Чернов подписал соглашение со "Спартаком"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов подписал предварительное соглашение с московским "Спартаком", сообщает официальный Телеграм-канал самарского клуба.

Контракт 26-летнего футболиста с "Крыльями" действует до лета этого года.

Напомним, в середине января сообщалось, что "Крылья Советов" продолжают вести переговоры о продлении контракта с Черновым.

"В конце первой части чемпионата мы сделали предложение Никите Чернову о продлении сотрудничества. На данный момент окончательного решения нет. Надеюсь, что скоро выйдем на финишную прямую и продлим контракт с Никитой", - комментировал спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Чернов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он провел за "Крылья Советов" 14 матчей, в которых забил один гол.