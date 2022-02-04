Защитник "Крыльев" Никита Чернов подписал соглашение со "Спартаком"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов подписал предварительное соглашение с московским "Спартаком", сообщает официальный Телеграм-канал самарского клуба.
Контракт 26-летнего футболиста с "Крыльями" действует до лета этого года.
Напомним, в середине января сообщалось, что "Крылья Советов" продолжают вести переговоры о продлении контракта с Черновым.
"В конце первой части чемпионата мы сделали предложение Никите Чернову о продлении сотрудничества. На данный момент окончательного решения нет. Надеюсь, что скоро выйдем на финишную прямую и продлим контракт с Никитой", - комментировал спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.
Чернов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он провел за "Крылья Советов" 14 матчей, в которых забил один гол.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?