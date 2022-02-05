Дмитрий Кабутов покинул "Крылья Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов ушел из самарской команды.
Напомним, что футболист планировал переход в "Уфу".
"Это было прекрасное время в Самаре. Я запомню его навсегда. У нас отличный коллектив, отличный тренерский штаб, вместе мы прошли очень многое. Здесь я стал капитаном команды, многому научился и вырос как футболист. Но самая большая благодарность болельщикам. В Самаре они абсолютно особенные! Было честью играть для вас!", - сказал Дмитрий Кабутов.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?