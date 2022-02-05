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ЖКХ и благоустройство Общество

Самару от снега расчищали 3,7 тыс. человек и более 700 спецмашин

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре высота снежного покрова достигла 83 сантиметров. За пять дней второго месяца зимы выпало осадков 101% от нормы.

"Дороги 1, 2 и 3 категорий отработаны на 70%, 4 и 5 категорий — почти наполовину. При этом по вывозу снега вышли на те параметры, которые были заданы, — пояснил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. — Полигоны работают напряженно, задействованы все 7 — 4 муниципальных и 3 коммерческих постепенно заполняются. По муниципальным контрактам с территорий города всего транспортировали 215 тысяч тонн снега только на муниципальные площадки".

В минувшие сутки количество сил и средств значительно нарастили: в уборке города с учетом дополнительно привлеченных погрузчиков и самосвалов задействовали 729 единиц техники и 3 703 уборщика, включая дворников, дорожных рабочих, работников парков, скверов, набережной. Израсходовано свыше 400 тонн противогололедных материалов для обработки улиц, ускорения плавления снежных масс с целью более оперативной расчистки.

План по очистке скатных кровель, состоянию которых уделяется особое внимание, перевыполнен: за 4 февраля количество специалистов для высотных работ удалось нарастить до 340 человек, в результате чего силами 122 бригад снежные "шапки" и наледь ликвидировали на 380 крышах.

Сегодня на кровлях трудятся 288 специально обученных работников управляющих организаций и их подрядчиков. При необходимости направляют промышленных альпинистов.

Сегодня только в дневную смену уборкой улиц занимаются 212 дорожных рабочих, вывели 155 снегоуборочных машин. Ведутся работы по поджиманию снежных валов, расширению проезжей части дорог, расчисткой тротуаров на всю ширину, вывозом снега. Работы с использованием тяжелой техники продолжаются и на дорогах в частном секторе, которые не имеют твердого покрытия.

По дворам распределили 2 691 дворника, вывели 133 машины.

"Многие жители не убирают свои машины, поэтому у профильных служб нет возможности расчистить все и сразу. Потом жителям приходится самим откапывать личные автомобили, в результате чего снег снова попадает на уже очищенный участок, где работы приходится повторять. Те же сложности на улично-дорожной сети — обочины запаркованы, трудно расчистить на всю ширину, происходит сужение проезжей части. Поэтому обращаюсь ко всем горожанам: пожалуйста, отнеситесь с пониманием, не бросайте автомобили, отгоняйте их на время проведения расчистки. Будем убирать вместе: одни — личный транспорт, другие будут чистить дороги и проезды", — добавил первый вице-мэр.

Кроме того, напоминаем, что для своевременного вывоза мусора нужно оставлять свободными территории близ контейнерных площадок.

Гид потребителя

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

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