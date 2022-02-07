В Самаре готовятся ввести в эксплуатацию еще два детских сада

В понедельник, 7 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения строящихся объектов — двух дошкольных образовательных учреждений в Кировском и Октябрьском районах Самары.
Председатель облправительства оценил ход работ и обсудил с подрядчиками и надзорными организациями вопросы завершения объектов и ввода в эксплуатацию.
Первый вице-губернатор осмотрел площадку будущего детского сада на 132 места в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и Георгия Димитрова. Трехэтажное здание площадью 2973 квадратных метра уже возведено: физическая готовность составляет 99,5%. Сейчас здесь завершаются отделочные работы, устанавливают мебель и оборудование.
Остались вопросы, связанные с подключением к теплоснабжению по постоянной схеме. Кроме того, в границах земельного участка проходит теплотрасса, которую планируется вынести с территории площадки, построив за ее пределами новую сеть теплоснабжения.
Эти вопросы глава регионального кабмина обсудил на месте с представителями компании "Т плюс", которые также приняли участие во встрече. Сейчас "Т плюс" выполняет работы по монтажу участка наружной теплотрассы. Осталось закончить врезку в магистральный трубопровод и герметизацию сварных соединений. Ввести детский сад в эксплуатацию планируют в первом квартале текущего года.
Второй объект, на котором побывал Виктор Кудряшов, возводят по адресу Подшипниковая, 27. Это двухэтажное здание, рассчитанное на 112 дошкольных мест — шесть групп детей от 1,5 до 7 лет, в том числе детей с особенностями развития. Площадь здания составляет 3082,8 квадратных метра. Завершен основной объем строительно-монтажных и отделочных работ, в здание завезли инвентарь и оборудование. Остается выполнить благоустройство, подключить опоры освещения, смонтировать беседки, игровые элементы, уложить спортивное покрытие и тактильную плитку, установить информационные щиты, знаки и световые сигналы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодня готовность объекта составляет 97%. Планируется, что детский сад откроет свои двери для дошкольников весной этого года.
"Строительство таких объектов — это непростой, трудоемкий процесс, проблемные вопросы возникают всегда, но главное — у нас есть понимание, как их решать. Сейчас необходимо сосредоточить усилия на завершающем этапе работ, как можно быстрее устранить все замечания. Люди очень ждут открытия этих детских садов", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
Напомним, задачу обеспечить необходимое жителям региона количество мест в детских садах и исполнить важнейший показатель национального проекта "Демография" поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. За период с 2018 по 2021 гг. в Самарской области введено 47 детских садов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.