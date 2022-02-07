В Самаре готовятся ввести в эксплуатацию еще два детских сада

В понедельник, 7 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения строящихся объектов — двух дошкольных образовательных учреждений в Кировском и Октябрьском районах Самары.

Председатель облправительства оценил ход работ и обсудил с подрядчиками и надзорными организациями вопросы завершения объектов и ввода в эксплуатацию.

Первый вице-губернатор осмотрел площадку будущего детского сада на 132 места в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и Георгия Димитрова. Трехэтажное здание площадью 2973 квадратных метра уже возведено: физическая готовность составляет 99,5%. Сейчас здесь завершаются отделочные работы, устанавливают мебель и оборудование.

Остались вопросы, связанные с подключением к теплоснабжению по постоянной схеме. Кроме того, в границах земельного участка проходит теплотрасса, которую планируется вынести с территории площадки, построив за ее пределами новую сеть теплоснабжения.

Эти вопросы глава регионального кабмина обсудил на месте с представителями компании "Т плюс", которые также приняли участие во встрече. Сейчас "Т плюс" выполняет работы по монтажу участка наружной теплотрассы. Осталось закончить врезку в магистральный трубопровод и герметизацию сварных соединений. Ввести детский сад в эксплуатацию планируют в первом квартале текущего года.

Второй объект, на котором побывал Виктор Кудряшов, возводят по адресу Подшипниковая, 27. Это двухэтажное здание, рассчитанное на 112 дошкольных мест — шесть групп детей от 1,5 до 7 лет, в том числе детей с особенностями развития. Площадь здания составляет 3082,8 квадратных метра. Завершен основной объем строительно-монтажных и отделочных работ, в здание завезли инвентарь и оборудование. Остается выполнить благоустройство, подключить опоры освещения, смонтировать беседки, игровые элементы, уложить спортивное покрытие и тактильную плитку, установить информационные щиты, знаки и световые сигналы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодня готовность объекта составляет 97%. Планируется, что детский сад откроет свои двери для дошкольников весной этого года.

"Строительство таких объектов — это непростой, трудоемкий процесс, проблемные вопросы возникают всегда, но главное — у нас есть понимание, как их решать. Сейчас необходимо сосредоточить усилия на завершающем этапе работ, как можно быстрее устранить все замечания. Люди очень ждут открытия этих детских садов", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Напомним, задачу обеспечить необходимое жителям региона количество мест в детских садах и исполнить важнейший показатель национального проекта "Демография" поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. За период с 2018 по 2021 гг. в Самарской области введено 47 детских садов.