Самарские таможенники задержали фуру с конфетами Roshen

Сотрудники Самарской таможни обнаружили 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанской продукции.

Следовавшую из Казахстана фуру остановили около с. Маштаково Оренбургской области. В грузовике были коробки с логотипом казахстанских кондитерских изделий, но внутри находились запрещенные к ввозу в РФ конфеты Roshen. Большая часть продукции находилась в упаковке украинского производителя.

Товар изъяли. В отношении водителя могут возбудить административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ").