16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские таможенники задержали фуру с конфетами Roshen Более 4 кг мефедрона изъяли у перевозчика в Самарской области Прокуратура проверит, действительно ли многодетная тольяттинка не исполняет родительские обязанности Под Самарой мужчина упал с крыши детсада, когда чистил снег Новокуйбышевская пенсионерка перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Происшествия

Самарские таможенники задержали фуру с конфетами Roshen

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Самарской таможни обнаружили 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанской продукции.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Следовавшую из Казахстана фуру остановили около с. Маштаково Оренбургской области. В грузовике были коробки с логотипом казахстанских кондитерских изделий, но внутри находились запрещенные к ввозу в РФ конфеты Roshen. Большая часть продукции находилась в упаковке украинского производителя. 

Товар изъяли. В отношении водителя могут возбудить административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ").

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Андрей Черкасов 08 декабря 2021 03:17 Пожар на Птичьем рынке в Самаре ликвидирован

Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6