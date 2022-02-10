Полузащитник "Крыльев Советов" Салтыков, избивший сверстника, уйдет в аренду в "Звезду"

17-летний полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков остаток сезона проведет в петербургской "Звезде", выступающей в первой группе ФНЛ-2, пишет "РБ Спорт".

В марте 2021 г. после матча "Чертаново" в ЮФЛ Салтыков избил сверстника из "Локомотива" Максима Шнапцева, нанеся ему черепно-мозговую травму. Тогда спортсмена дисквалифицировали на шесть месяцев, два последних из которых были условными. Зимой 2022 г. Салтыков в группе с другими футболистами подписал контракт с "Крыльями Советов".

Другие игроки "Крыльев Советов" — Леонид Герчиков и Алексей Никитенков — отправятся в аренду в липецкий "Металлург", который выступает в ФНЛ-1, и проведут там вторую часть сезона.

По итогам первой части сезона ФНЛ-2 в составе "Чертаново" Салтыков принял участие в девяти матчах. Результативными действиями полузащитник не отметился.