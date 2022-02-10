Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы по первому в России делу о картельном сговоре

В среду, 9 февраля, Шестой кассационный суд, рассмотрел жалобы на приговор Самарского райсуда от 31 июля 2019 г. о картельном сговоре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, фигурантами первого в России уголовного дела о картельном сговоре по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции") являлись семь человек: Сергей Шатило, замдиректора по реализации и сервисной деятельности "СМТ" Алексей Санкеев, старший инженер "СМТ" Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО "ДжиИ" в России и СНГ Наталья Середавина, специалист по работе со стратегическими клиентами "ДжиИ" Елена Львова, замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения минздрава Самарской области Максим Колобов.

По версии следствия, Сергей Шатило договорился с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования на 768 млн рублей.

31 июля 2019 г. Самарский районный суд приговорил Шатило к трем с половиной годам колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине. Остальным фигурантам назначили условные сроки. Так, Алексея Санкеева приговорили к двум с половиной годам условно; Алексея Бондаренка — к двум годам условно. Максиму Колобову назначили два с половиной года условно. Наталья Середавина и Елена Львова получили по два года условно.

В июле 2020 г. этот приговор отменили, а дело направили на пересмотр. Впоследствии это решение также отменили и приговор вернули на новое рассмотрение в облсуд.

15 июля Самарский областной суд заменил Сергею Шатило тот же срок (три с половиной года) на условный и снял арест с имущества осужденных. Альберту Навасардяну также дали условный срок — два с половиной года (вместо трех лет колонии по первому приговору).

Затем, жалобы на приговор и апелляционное определение поступили в Шестой кассационный суд. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 9 февраля после рассмотрения жалоб, суд изменил прежние судебные акты, исключив дополнительные наказания из приговора Навасардяну и Колобову. В остальном прежние решения судов оставили без изменений.