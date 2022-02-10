Минтранс Самарской области планирует привлечь из федерального бюджета около 6 млрд рублей

В четверг, 10 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании штаба комиссии по региональному развитию в РФ, которое проводит зампредседателя Правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.

Основной темой обсуждения было выполнение планов по дорожному строительству в 2022 году.

"В целом по отрасли за последние два года исполнение составило 99%. Мы никогда еще, по крайней мере, за последние 10 лет не выполняли таких масштабных работ, ни в финансовом, ни в физическом объеме. У нас есть хорошая возможность привести дороги в порядок", — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Самарская область в числе регионов, которые исполнили все годовые плановые показатели федерального проекта "Безопасные качественные дороги", при это многие взятые на себя обязательства губерния выполнила досрочно.

В 2021 г. отремонтировали 115 участков дорог общей протяженностью 429 км, в том числе три капиталоемких. На год раньше срока сдан мост через реку Сок, досрочно открыто рабочее движение на втором этапе мостового перехода "Фрунзенский", завершена реконструкция дороги Тольятти-Ягодное.

В 2022 г. продолжится реконструкция двух сложных развязок (реконструкция ул. Ново-Садовой в Самаре и дороги Кинель-Богатое-Борское).

Кроме того, в этом году область готовится начать реализацию проекта, который откладывался не одно десятилетие: строительство магистрали Центральная.

Для достижения целевых показателей нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 г. предусмотрены работы на 55 объектах. Торги по ним провели в полном объеме. Все контракты уже заключены, процесс контрактации завершился 4 февраля.

В нормативное состояние будет приведено более 260 км дорог, а также 21 искусственное сооружение в 947,4 погонных метров.

В рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" завершена контрактация 18% объектов 2023 года.

В рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" в нормативное состояние приведут еще 19 км дорог, все контракты на эти работы тоже уже заключены.

Большое внимание в регионе уделяют опорной сети автодорог. В Самарской области их общая протяженность составляет 1576,8 км, из них 647,15 км — дороги регионального значения. Сейчас 54,6% таких дорог находятся в нормативном состоянии, к 1 января 2025 г. этот показатель планируется довести до 85%.

Минтранс региона работает над привлечением дополнительных средств из федерального бюджета — порядка 6 млрд руб. — на решение этой задачи.

"Таких темпов строительства дорожной инфраструктуры, которые набраны в последние два года, в Самарской области не было никогда. Четкое выполнение планов, исполнение взятых на себя обязательств — важное условие эффективного взаимодействия с федеральным центром. Необходимо не только сохранить, но и нарастить набранный темп. Это та задача, которую ставит перед нами губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Правительство Российской Федерации предлагает много новых механизмов развития инфраструктуры территорий, реализации проектов, по поводу которых раньше только строили планы. Сейчас они воплощаются в жизнь. Все эти возможности мы должны грамотно использовать", — прокомментировал итоги заседания штаба Виктор Кудряшов.