Суд отказал мэрии Сызрани в сносе мечети-самостроя

Арбитражный суд Самарской области отказал мэрии Сызрани в удовлетворении иска о сносе мечети "Файзулла" в районе Засызран на ул. Западной, 55. Такое решение было вынесено 8 февраля.

Напомним, мечеть была возведена в 2016 г. вместо деревянного молельного дома в частном секторе. В августе 2021 г. городской комитет по строительству и архитектуре обратился в областной арбитраж, указав, что здание площадью 445 кв. м построено на участке с видом разрешенного использования "Индивидуальное строительство жилого дома".

Председатель совета Национально-культурной автономии татар Сызрани, член общественного совета при мечети "Файзулла" Ринад Шарафутдинов пояснял Волга Ньюс, что комитет по строительству и архитектуре не позволяет религиозной организации изменить вид разрешенного использования, поэтому узаконить постройку не получается.

По его словам, участок находится в собственности религиозной организации, старое строение на его территории было переведено в нежилое, разрешение на его реконструкцию было получено в 1998 году.

В мэрии Сызрани при этом заявляли, что не намерены добиваться сноса мечети "Файзулла", а обращение в суд связано с процедурой легализации строения.

Суд в итоге признал, что мечеть является самостроем, однако указал, что здание не угрожает жизни и здоровью людей. Арбитраж отказал мэрии, сославшись на то, что законодательством установлена возможность использования религиозными организациями самовольных построек до 2030 года.