Особняк Неронова перейдет в собственность "Почты России"

Реставрацией особняка Неронова (Самара, ул. Пионерская, 19) займется "Почта России", в чью собственность перейдет объект культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
По его словам, вопрос передачи здания с баланса Минобороны в пользу "Почты России" предварительно уже проработан. Объект на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской сегодня посетили губернатор Дмитрий Азаров и глава "Почты России" Максим Акимов.
В обновленном здании планируют разместить первое в России многофункциональное отделение с расширенным спектром услуг и коворкингом. Опыт работы с важными архитектурными объектами в Самаре у "Почты России" уже есть — в 2021 г. в отреставрированном Доме купца Иванова открылась ретро-почта.
Особняк Неронова был построен в 1840 году. Здание известно тем, что становилось собственностью купца Петра Шихобалова, но было передано в ведение Территориального округа 34-й стрелковой дивизии. Во время эвакуации 1941–1942 гг. здесь жила Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина. До настоящего момента особняк стоял заброшенным, несмотря на некоторые попытки Минобороны заняться его реставрацией.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((