Особняк Неронова перейдет в собственность "Почты России"

Реставрацией особняка Неронова (Самара, ул. Пионерская, 19) займется "Почта России", в чью собственность перейдет объект культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

По его словам, вопрос передачи здания с баланса Минобороны в пользу "Почты России" предварительно уже проработан. Объект на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской сегодня посетили губернатор Дмитрий Азаров и глава "Почты России" Максим Акимов.

В обновленном здании планируют разместить первое в России многофункциональное отделение с расширенным спектром услуг и коворкингом. Опыт работы с важными архитектурными объектами в Самаре у "Почты России" уже есть — в 2021 г. в отреставрированном Доме купца Иванова открылась ретро-почта.

Особняк Неронова был построен в 1840 году. Здание известно тем, что становилось собственностью купца Петра Шихобалова, но было передано в ведение Территориального округа 34-й стрелковой дивизии. Во время эвакуации 1941–1942 гг. здесь жила Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина. До настоящего момента особняк стоял заброшенным, несмотря на некоторые попытки Минобороны заняться его реставрацией.