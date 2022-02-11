16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Особняк Неронова перейдет в собственность "Почты России" В Доме Маштакова усилили фундамент и восстанавливают сруб Город должен заниматься стратегией: архитекторы Екатерина Демина и Рената Насыбуллина об исторической Самаре Иван Стафеев: "Не нужно воспринимать объект культурного наследия как законсервированный дом" Самарский элеватор будут защищать через суд

Архитектура Культура

Особняк Неронова перейдет в собственность "Почты России"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Реставрацией особняка Неронова (Самара, ул. Пионерская, 19) займется "Почта России", в чью собственность перейдет объект культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

По его словам, вопрос передачи здания с баланса Минобороны в пользу "Почты России" предварительно уже проработан. Объект на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской сегодня посетили губернатор Дмитрий Азаров и глава "Почты России" Максим Акимов.

В обновленном здании планируют разместить первое в России многофункциональное отделение с расширенным спектром услуг и коворкингом. Опыт работы с важными архитектурными объектами в Самаре у "Почты России" уже есть — в 2021 г. в отреставрированном Доме купца Иванова открылась ретро-почта.

Особняк Неронова был построен в 1840 году. Здание известно тем, что становилось собственностью купца Петра Шихобалова, но было передано в ведение Территориального округа 34-й стрелковой дивизии. Во время эвакуации 1941–1942 гг. здесь жила Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина. До настоящего момента особняк стоял заброшенным, несмотря на некоторые попытки Минобороны заняться его реставрацией.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:13 В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:09 Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары"

Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:24 Фабрику-кухню передадут одному из федеральных музеев

Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.

Дмитрий Лакоценин 26 июля 2018 14:13 Археологи направили заявку на раскопки территории завода клапанов в Минкульт РФ

Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6