Мэр Самары объезжает территории, контролируя вывоз снега

Ситуация по уборке и вывозу снега находится на личном контроле главы Самары. В ходе выездов на объекты — на улично-дорожную сеть, внутриквартальные проезды, во дворы — Елена Лапушкина оценивает качество расчистки, количество задействованных ресурсов — техники и персонала, делает замечания.

"Работа в ночь спланирована. Сегодня лично проконтролирую работу служб. Во время ночного объезда оценим, как свои обязанности выполнили обслуживающие организации, в каком состоянии дома и дворовые территории. Отдельно посмотрим, как отработаны жалобы жителей. Маршрут будут составлен мной с учетом адресов, о которых самарцы писали в социальных сетях, непосредственно во время самого объезда, поэтому заранее они никому неизвестны. Дадим объективную оценку тому, как был использован сегодняшний день, чтобы оптимально спланировать работу завтра и за выходные подготовить Самару к рабочей неделе", — подчеркнула Елена Лапушкина.

Работами охватывают участки, в отношении которых поступили предписания ГИБДД — они касаются приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети, а именно важных поперечников. В частности, в течение двух дней будет приведена в порядок ул. Вольская.

"Нарекания со стороны ГИБДД вызвал участок от ул. XXII Партсъезда до проспекта Кирова. После расчистки часть снега будет временно складироваться на газонах, часть снежных валов сразу же берут под погрузку и доставку на полигоны. Сегодня оттуда снег уже увозится. Организован контроль за исполнением всех поручений, с предоставлением отчетов, — сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. — Одна из первоочередных задач — и расчистка тротуаров, особенно во дворах, выходов из подъездов. Большой объем работ — на дворовых проездах. Сегодня нужно расчистить хотя бы по одной полосе, пока другая заставлена машинами. Такая проблематика остается. И как только горожане освободят места для продолжения работ, они будут вестись на всю ширину проездов".

Много обращений касалось подходов к пешеходным переходам возле Самарского областного клинического онкологического диспансера на ул. Солнечной. Уже с утра туда была направлена бригада МП "Благоустройство".

В прошедшие сутки сезонные задачи выполнялись силами 669 единиц техники и 3 452 уборщиков территорий, включая дворников. В том числе 463 машины и 344 дорожных рабочих в две смены выводили на улично-дорожную сеть. Только за одну ночь на специализированные площадки складирования доставили порядка 6 тысяч тонн снежных накоплений. Израсходовали 248,2 тонны противогололедных материалов. На дорогах 2 и 3 категорий, которые охватывают работами в первоочередном порядке, обработка и скалывание снежно-ледяного наката, образовавшегося в ночное время, очистка основного хода, формирование валов проведены. Площадь обслуживаемой территории расчищена на 80%. По основному ходу дороги 4 категории после прошедшего снегопада очистили на 60%. На дорогах без твердого покрытия справились пока только с 30% работ, и в ближайшее время их усилят. Тротуары стараются вычистить на ширину щетки трактора.

В дневную смену сегодня для уборки УДС планировали задействовать 145 единиц техники и 207 уборщиков, для очистки дворов — 2 637 дворников и 117 машин. Однако, в оперативном порядке идут корректировки в части выхода сил и средств — в сторону увеличения. Так, уже в первой половине дня количество техники на улицах города нарастили до 180 единиц. В ручной расчистке, без которой не обойтись на подходах к пешеходным переходам, остановкам, на лестничных маршах, участвуют уже 230 дорожных рабочих.

"Накладывается еще и эпидемиологическая обстановка. В трех подрядных организациях, которые отвечают за состояние улично-дорожной сети, 71 человек заболел — и это только среди механизаторов, водителей. Одномоментно заменить их очень сложно. Я говорю это не в оправдание, а для понимания, насколько сложный период сейчас у всех профильных предприятий и организаций. Но делается все возможное, чтобы работы продолжались, — пояснил первый вице-мэр. — Для работы на одном из частных полигонов в аренду сдали бульдозер МП "Благоустройство", потому что с этим возникли сложности — при нынешней температуре воздуха бульдозеры просто проваливаются в снежные массы, при этом работать требуется как можно оперативнее. Темпы вывоза снега из Самарского и Куйбышевского районов нарастили".

Серьезным препятствием для работы снегоуборочной техники является припаркованный личный транспорт граждан — запаркованы дворы, обочины проезжей части улично-дорожной сети, машинами заняты территории непосредственно перед остановками и за остановками. Спецтехнике приходится постоянно маневрировать с ювелирной точностью.

В предстоящий вечер и в ночь на 13 февраля только для вывоза снега с улиц предусмотрено не менее 140 самосвалов, а общее количество техники составит порядка 220 единиц.