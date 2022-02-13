В Самаре девушка-таксист нашла телефон клиентки и перевела деньги своему возлюбленному

В полицию Самары обратилась 27-летняя женщина, которая рассказала, что она находилась в увеселительном заведении на территории Промышленного района. Около 6 часов утра решила воспользоваться услугами такси и доехать до своего мастера по маникюру.

Со слов потерпевшей, на пересечении ул. Алма-Атинской и Московского шоссе возле нее остановилась машина, за рулем которого сидела женщина. Она предложила свои услуги по доставке к месту назначения. Следователи выяснили, что в салоне автомобиля клиентка попросила зарядить мобильное устройство. По прибытию на адрес девушка с помощью банковского приложения перечислила водителю такси 250 руб. за поездку, после чего вышла из автомобиля. Спустя несколько часов она обнаружила пропажу смартфона, когда не смогла рассчитаться с мастером по маникюру с помощью перевода. Впоследствии при обращении в банк девушка узнала от сотрудников о переводе 4 тыс. руб. с ее счета на другой.

Сотрудники полиции изучили выписку по банковскому счету заявительницы и выяснили, что денежные средства перевели на чужую банковскую карту. Личность мужчины, в чьем пользовании находилась карта, полицейские установили. Он подтвердил, что в тот день действительно ему на карту пришли денежные средства от незнакомого лица. Однако его сожительница пояснила ему, что перевод поступил от ее подруги и что он может не волноваться. В ходе дальнейшей работы выяснилось, что приметы сожительницы владельца карты и женщины — водителя такси, которая подвозила потерпевшую в день пропажи имущества, совпадают.

31-летняя женщина не стала отрицать своей причастности к совершению преступления и пояснила, что в тот день подрабатывала частным извозом. После выполнения очередного заказа обнаружила забытый нетрезвой клиенткой телефон. Так как средство связи оказалось незаблокированным, у нее возник умысел на хищение денежных средств. После этого мобильное устройство она выбросила в мусорный контейнер, а деньги потратила на продукты.

В ходе предварительного следствия 31-летняя жительница города Самары в полном объеме возместила причиненный материальный ущерб. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимой работнице такси предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.