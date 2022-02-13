16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец незаконно прописал у себя 34 иностранца В Самаре девушка-таксист нашла телефон клиентки и перевела деньги своему возлюбленному Один из задержанных за взятку ФСБ - сын замминистра МВД Игоря Зубова Задержаны представители компании "ТНП", передавшие 18 млн руб. за покровительство офицеру ФСБ Полиция задержала подозреваемого в незаконной вырубке ели под Самарой

Преступления Происшествия

В Самаре девушка-таксист нашла телефон клиентки и перевела деньги своему возлюбленному

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Самары обратилась 27-летняя женщина, которая рассказала, что она находилась в увеселительном заведении на территории Промышленного района. Около 6 часов утра решила воспользоваться услугами такси и доехать до своего мастера по маникюру.

Со слов потерпевшей, на пересечении ул. Алма-Атинской и Московского шоссе возле нее остановилась машина, за рулем которого сидела женщина. Она предложила свои услуги по доставке к месту назначения. Следователи выяснили, что в салоне автомобиля клиентка попросила зарядить мобильное устройство. По прибытию на адрес девушка с помощью банковского приложения перечислила водителю такси 250 руб. за поездку, после чего вышла из автомобиля. Спустя несколько часов она обнаружила пропажу смартфона, когда не смогла рассчитаться с мастером по маникюру с помощью перевода. Впоследствии при обращении в банк девушка узнала от сотрудников о переводе 4 тыс. руб. с ее счета на другой.

Сотрудники полиции изучили выписку по банковскому счету заявительницы и выяснили, что денежные средства перевели на чужую банковскую карту. Личность мужчины, в чьем пользовании находилась карта, полицейские установили. Он подтвердил, что в тот день действительно ему на карту пришли денежные средства от незнакомого лица. Однако его сожительница пояснила ему, что перевод поступил от ее подруги и что он может не волноваться. В ходе дальнейшей работы выяснилось, что приметы сожительницы владельца карты и женщины — водителя такси, которая подвозила потерпевшую в день пропажи имущества, совпадают.

31-летняя женщина не стала отрицать своей причастности к совершению преступления и пояснила, что в тот день подрабатывала частным извозом. После выполнения очередного заказа обнаружила забытый нетрезвой клиенткой телефон. Так как средство связи оказалось незаблокированным, у нее возник умысел на хищение денежных средств. После этого мобильное устройство она выбросила в мусорный контейнер, а деньги потратила на продукты.

В ходе предварительного следствия 31-летняя жительница города Самары в полном объеме возместила причиненный материальный ущерб. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимой работнице такси предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6