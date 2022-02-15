Бывшего судью, задержанного ГИБДД, разрешили привлечь к ответственности

Во вторник, 15 февраля, коллегия судей Самарского областного суда удовлетворила представление Генерального прокурора РФ о привлечении судьи в отставке Евгения Гладкова к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

В суде также пояснили, что материал по представлению Генерального прокурора РФ поступил к ним 9 февраля.

Из материалов представления следует, что 29 декабря 2021 г. в Самаре на ул. Фрунзе сотрудниками ДПС остановили автомобиль под управлением Гладкова, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования Гладков отказался. В действиях мужчины сотрудники ДПС и прокуратуры усмотрели признаки указанного административного правонарушения.

В Самаре задержали бывшего судью, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде В четверг, 14 января, в Самаре сотрудники полиции задержали бывшего судью Евгения Гладкова, управлявшего автомобилем, предположительно, в нетрезвом виде, сообщают активисты "Ночного патруля".

15 февраля коллегия судей Самарского областного суда "учла все доводы представления и материалы дела, а также ходатайство Гладкова Е.С., который просил рассмотреть материалы дела в его отсутствие".

"По итогам рассмотрения коллегия судей пришла к заключению об удовлетворении представления Генерального прокурора РФ, вынесла заключение и дала согласие на привлечение судьи в отставке Гладкова Е.С. к административной ответственности», - пояснили в Самарском областном суде.

Заключение может быть обжаловано в течение месяца в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

Отметим, что Гладков был повторно задержан в январе, и тогда медики нашли в его крови алкоголь и "следы вещества", которое исключает управление автомобилем.