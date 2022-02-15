Бывшего судью, задержанного ГИБДД, разрешили привлечь к ответственности

Во вторник, 15 февраля, коллегия судей Самарского областного суда удовлетворила представление Генерального прокурора РФ о привлечении судьи в отставке Евгения Гладкова к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
В суде также пояснили, что материал по представлению Генерального прокурора РФ поступил к ним 9 февраля.
Из материалов представления следует, что 29 декабря 2021 г. в Самаре на ул. Фрунзе сотрудниками ДПС остановили автомобиль под управлением Гладкова, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования Гладков отказался. В действиях мужчины сотрудники ДПС и прокуратуры усмотрели признаки указанного административного правонарушения.
15 февраля коллегия судей Самарского областного суда "учла все доводы представления и материалы дела, а также ходатайство Гладкова Е.С., который просил рассмотреть материалы дела в его отсутствие".
"По итогам рассмотрения коллегия судей пришла к заключению об удовлетворении представления Генерального прокурора РФ, вынесла заключение и дала согласие на привлечение судьи в отставке Гладкова Е.С. к административной ответственности», - пояснили в Самарском областном суде.
Заключение может быть обжаловано в течение месяца в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.
Отметим, что Гладков был повторно задержан в январе, и тогда медики нашли в его крови алкоголь и "следы вещества", которое исключает управление автомобилем.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.