В Октябрьске предложили создать индустриальный парк

На территории Октябрьская может появиться индустриальный парк. С такой инициативой на заседании областного правительства, прошедшем 16 февраля, выступил глава кабмина Виктор Кудряшов.

На заседании правительства было одобрено решение о предоставлении бюджетного кредита Октябрьску в размере 26 млн рублей. Виктор Кудряшов отметил, что Октябрьск является одним из самых закредитованных муниципалитетов и рекомендовал главе города активнее работать с потенциальными инвесторами, шире использовать возможности поддержки предпринимателей, которые предлагает государство, региональные власти, и те дополнительные льготы, которые предоставляются Октябрьску как моногороду регионального значения.

Председатель правительства предложил создать на территории города промышленный парк — территорию, где инвесторы получают наилучшие условия для ведения бизнеса "под ключ": оформленные земельные участки, инженерные сети, построенные за счет средств областного бюджета, развитую транспортную инфраструктуру, административную поддержку, налоговые льготы и преференции, а в ряде случаев — и готовые производственные здания. В Самарской области успешно работают и развиваются несколько промышленных парков.

"Объем налогов, которые перечислили в бюджет предприятия, работающие на территории индустриальных парков, уже в шесть раз больше наших вложений в их инфраструктуру. Это хороший результат. Давайте рассмотрим возможность регистрации индустриального парка на территории Октябрьска. У города много преимуществ: железнодорожный узел, близость к федеральным трассам, причальная стенка. Нужны дополнительные стимулы для инвесторов", — заключил Виктор Кудряшов.