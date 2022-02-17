В Октябрьске предложили создать индустриальный парк

На территории Октябрьская может появиться индустриальный парк. С такой инициативой на заседании областного правительства, прошедшем 16 февраля, выступил глава кабмина Виктор Кудряшов.
На заседании правительства было одобрено решение о предоставлении бюджетного кредита Октябрьску в размере 26 млн рублей. Виктор Кудряшов отметил, что Октябрьск является одним из самых закредитованных муниципалитетов и рекомендовал главе города активнее работать с потенциальными инвесторами, шире использовать возможности поддержки предпринимателей, которые предлагает государство, региональные власти, и те дополнительные льготы, которые предоставляются Октябрьску как моногороду регионального значения.
Председатель правительства предложил создать на территории города промышленный парк — территорию, где инвесторы получают наилучшие условия для ведения бизнеса "под ключ": оформленные земельные участки, инженерные сети, построенные за счет средств областного бюджета, развитую транспортную инфраструктуру, административную поддержку, налоговые льготы и преференции, а в ряде случаев — и готовые производственные здания. В Самарской области успешно работают и развиваются несколько промышленных парков.
"Объем налогов, которые перечислили в бюджет предприятия, работающие на территории индустриальных парков, уже в шесть раз больше наших вложений в их инфраструктуру. Это хороший результат. Давайте рассмотрим возможность регистрации индустриального парка на территории Октябрьска. У города много преимуществ: железнодорожный узел, близость к федеральным трассам, причальная стенка. Нужны дополнительные стимулы для инвесторов", — заключил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.