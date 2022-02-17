На трассе "Самара - Бугуруслан" перевернулась Priora, госпитализирована пассажирка

В среду, 16 февраля, в 13:40 в Кинельском районе на 3 км дороги Самара - Бугуруслан 58-летний водитель Lada Priora не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и выехал на правую обочину, где допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием автомобиля.
Пострадавшая в результате ДТП 31-летняя женщина-пассажир отечественной легковушки госпитализирована в медицинское учреждение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...