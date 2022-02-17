На трассе "Самара - Бугуруслан" перевернулась Priora, госпитализирована пассажирка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 16 февраля, в 13:40 в Кинельском районе на 3 км дороги Самара - Бугуруслан 58-летний водитель Lada Priora не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и выехал на правую обочину, где допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием автомобиля.