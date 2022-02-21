Защитник Никита Чернов может перейти из "Крыльев" в "Спартак" уже в феврале

"Спартак" ведет переговоры о возможном переходе защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова уже в нынешнее трансферное окно, сообщает портал "РБ Спорт" со ссылкой на источник в московском клубе.
При этом официальных запросов в "Крылья Советов" клуб еще не делал.
Зимнее трансферное окно в России закрывается 22 февраля.
Ранее 26-летний Чернов, у которого летом истекает контракт с самарскими "Крыльями Советов", подписал предварительное соглашение со "Спартаком". Согласно ему, защитник становится игроком красно-белых с июля.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?