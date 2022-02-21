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Футбол Спорт

СМИ: "Крылья Советов" не будут продлевать контракт с Максимом Канунниковым

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Крылья Советов" не будет продлевать контракт с нападающим Максимом Канунниковым. Из-за травмы он не играл с апреля 2021 г., пишет rusfootball.info.

Напомним, что у спортсмена травма ноги. Планировалось, что после восстановления Максим присоединится к команде на сборах. 

Самарцы сомневаются, что он сможет вернуться на прежний уровень, поэтому скорее всего летом он покинет "Крылья", когда истечет срок его контракта с клубом, пишет издание.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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