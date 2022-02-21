Минобразования проверит соблюдение противоэпидемических мер в школах региона

В понедельник, 21 февраля, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
На 21 февраля лабораторно подтверждены 4150 случаев новой коронавирусной инфекции. Небольшое снижение заболеваемости в начале прошлой недели вновь сменилось тенденцией к росту — общее число заболевших за 7-ю неделю на 6% выше, чем за предыдущую неделю.
Среднеобластной показатель заболеваемости на 100 тысяч населения превышен в 23 муниципальных образованиях. Увеличение показателей за неделю было характерно для шести возрастных групп: 1-6 лет (+5%), 18-29 лет (+14,4%), 30-49 лет (+2,9%), 50-64 года (14,4%).
Наибольший рост — среди детей до года (+38,7%) и пожилых людей 65+ (+39,5%). Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова особо подчеркнула необходимость профилактики заболевания в семьях с маленькими детьми.
"Охват тестирования на 100 тысяч населения у нас вдвое выше, чем в Москве, Оренбурге, Мордовии, и в полтора раза выше, чем в большинстве субъектов ПФО, включая Татарстан, Башкирию, Ульяновск, Пензу и другие. Мы более активно выявляем заболевших, делаем это совершенно верно, потому что это позволяет вовремя начать лечение и снизить тяжесть последствий для людей", — прокомментировал председатель областного правительства Виктор Кудряшов.
Он также поручил областному министерству образования более тщательно проверить соблюдение противоэпидемических мер в школах, поскольку в сфере образования — в части взрослого населения — отмечен рост числа заболевших.
"Обращает на себя внимание и заболеваемость в сфере ЖКХ — она на втором место по числу заболевших на 100 тысяч населения, работающих в этой сфере. Попрошу Наталью Игоревну Катину отработать учет количества занятых в этой сфере", — дал поручение председатель правительства региона.
Он также отметил существующую корреляцию между охватом вакцинацией и уровнем заболеваемости по муниципальным образованиям региона. "Коллеги, очень важно продолжать массированную кампанию по вакцинации, — обратился к главам муниципальных образований Виктор Кудряшов. — Число госпитализаций говорит об опасности нового штамма омикрон. Раннее выявление заболевания, внимание к своему здоровью позволит избежать тяжелых последствий. И мы должны это людям объяснять".
По сообщению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, на амбулаторном лечении находятся 62103 человека с подтвержденным коронавирусом (-4,6% к предыдущей неделе), 46585 — с пневмонией и ОРВИ (-11% к предыдущей неделе).
Процент госпитальных пациентов растет: лечение в стационарах получают 5118 жителей с диагнозом COVID-19, пневмония, ОРВИ. Это больше почти на 7% к данным предыдущей недели.
"Пациенты утяжеляются. Пациенты преимущественно старше 60 лет, невакцинированные, с сопутствующими заболеваниями и не получавшие лечение на старте, занимающиеся самолечением, самодиагностикой — на пятые сутки ухудшаются и сразу попадают в стационары. Количество стационарных больных увеличилось с начала года на 114% и вынуждает нас открывать те резервные койки, которые были заняты под соматическую помощь", — отметил министр.
Сейчас развернуты 5835 коек в 33 больницах. За неделю коечный фонд увеличили на 400 мест. О тяжести пациентов свидетельствует и увеличившийся расход кислорода — впервые с конца октября 2021 года.
"Омикрон совсем не безобидный штамм, он бьет туда, где хрупко. Амбулаторное звено работает очень напряженно, начинаем работу практически с 7 утра — и до последнего пациента", — подчеркнул Армен Бенян.
Работают 417 мобильных медицинских бригад, для которых дополнительно муниципалитеты выделили 142 машины, продолжаются закупки лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом. План поставок позволяет сформировать запас более чем на 2 месяца. При этом не всем показаны все лекарства сразу — существует пять схем лечения.
Госпитальный фонд для детей сейчас свободен на 50%. За 2 недели число ребят, которым требуется лечение в стационарах, снизилось на 34%, среднее число обращений в день по поводу COVID-19 и ОРВИ уменьшилось на 41% (с 8028 до 4703 в день). "Сейчас дети вернулись к очному обучению, следующая неделя покажет, как будет меняться ситуация", — добавил министр.
Нагрузку на первичное звено снижает возможность для граждан дистанционно оформить больничный лист. Таких обращений поступило более 14 тысяч, и в 85% случаев больничный открывали после дистанционной консультации. В 15% случаев после дистанционной консультации потребовался очный визит медработника: это было связано либо с ухудшением состояния пациента либо с наличием у него сопутствующих заболеваний.
Также в своем докладе министр разъяснил вопрос получения QR-кода при наличии антител к COVID-19. Такой QR-код выдается гражданину, ранее не зафиксированному как переболевший или вакцинированный.
Чтобы его получить, человеку нужно сдать анализ на антитела в любой медицинской лаборатории области. Лаборатория в свою очередь выгрузит результаты в федеральную систему, а оттуда они будут направлены на портал Госуслуг. При этом важен факт наличия антител — требования к их количеству не устанавливаются.
После того, как результат анализа отобразится в личном кабинете на Госуслугах, человеку необходимо так же в личном кабинете подать заявку на получение сертификата. Он выдается на 6 месяцев — однократно. Такой порядок действует с 21 февраля 2022 года. Через полгода, соответственно, человеку — при отсутствии противопоказаний — нужно пройти вакцинацию.
На данный момент в области привито первым компонентом 1 млн 688 тыс. 482 жителя. Это 83,1% от плана и 53,5% от населения. План повторной вакцинации выполнен на 47%. Темпы прививочной кампании по-прежнему требуют наращивания.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.