Кассационный суд не стал менять оправдательный приговор по делу о хищении топлива с помощью "жучков"

В пятницу, 25 февраля, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на оправдательный приговор Октябрьского райсуда Самары по уголовному делу о хищении топлива с помощью "жучков". Об этом сообщили в суде.
Напомним, фигурантами дела являлись пять человек: экс-заместитель гендиректора по розничным продажам АО "Самаранефтепродукт" Сергей Юдин, бывший замдиректора по производству Кряжского филиала ООО "Самара-Терминал" Константин Салко и территориальные руководители автозаправочных комплексов Владимир Чуфистов, Игорь Петрушин и его жена Ольга Клиентова. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, с ведома подозреваемых на некоторых АЗС установили аппараты с измененным программным обеспечением, которое делало так, что клиенту наливалось меньше топлива, чем он оплатил. В сговоре с Клиентовой, Петрушиным и Чуфистовым следствие заподозрило одного из руководителей нефтебазы Константина Салко, а также Сергея Юдина.
С мая 2012 г. по февраль 2013 г. от действий ОПГ, как считали правоохранители, пострадали сотни физических и юридических лиц, которым был причинен ущерб на общую сумму свыше 2,8 млн рублей. В деле насчитывалось 750 потерпевших, в том числе прокуратура Самарской области, чьих водителей также якобы обманули на заправках. Надзорному ведомству был причинен ущерб около 7 тыс. рублей.
10 января 2018 г. уголовное дело поступило в суд. Во время процесса выяснилось, что в обвинительном заключении не были указаны существо обвинения, место и время совершения преступления и прочее. Кроме того, суд признал заключения четырех экспертиз недопустимыми доказательствами, что не позволяло установить размер ущерба.
12 ноября 2020 г. материалы в отношении Владимира Чуфистова выделили в отдельное производство для соединения с другим делом. 29 декабря оставшимся подсудимым — Игорю Петрушину, Ольге Клиентовой, Константину Салко и Сергею Юдину — суд вынес оправдательный приговор.
В Самарский облсуд поступили апелляционное представление прокурора и жалоба потерпевшей стороны. 7 июня 2021 г. апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу и представление, оставив приговор без изменения.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, жалобу в их инстанцию подал представитель потерпевшего АО "Самаранефтепродукт" по доверенности А. Кузнецова.
25 февраля жалобу рассмотрели и оставили без удовлетворения, а приговор и апелляционное определение без изменения.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы