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Суды Происшествия

Кассационный суд не стал менять оправдательный приговор по делу о хищении топлива с помощью "жучков"

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 февраля, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на оправдательный приговор Октябрьского райсуда Самары по уголовному делу о хищении топлива с помощью "жучков". Об этом сообщили в суде.

Напомним, фигурантами дела являлись пять человек: экс-заместитель гендиректора по розничным продажам АО "Самаранефтепродукт" Сергей Юдин, бывший замдиректора по производству Кряжского филиала ООО "Самара-Терминал" Константин Салко и территориальные руководители автозаправочных комплексов Владимир Чуфистов, Игорь Петрушин и его жена Ольга Клиентова. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с ведома подозреваемых на некоторых АЗС установили аппараты с измененным программным обеспечением, которое делало так, что клиенту наливалось меньше топлива, чем он оплатил. В сговоре с Клиентовой, Петрушиным и Чуфистовым следствие заподозрило одного из руководителей нефтебазы Константина Салко, а также Сергея Юдина.

С мая 2012 г. по февраль 2013 г. от действий ОПГ, как считали правоохранители, пострадали сотни физических и юридических лиц, которым был причинен ущерб на общую сумму свыше 2,8 млн рублей. В деле насчитывалось 750 потерпевших, в том числе прокуратура Самарской области, чьих водителей также якобы обманули на заправках. Надзорному ведомству был причинен ущерб около 7 тыс. рублей.

10 января 2018 г. уголовное дело поступило в суд. Во время процесса выяснилось, что в обвинительном заключении не были указаны существо обвинения, место и время совершения преступления и прочее. Кроме того, суд признал заключения четырех экспертиз недопустимыми доказательствами, что не позволяло установить размер ущерба.

12 ноября 2020 г. материалы в отношении Владимира Чуфистова выделили в отдельное производство для соединения с другим делом. 29 декабря оставшимся подсудимым — Игорю Петрушину, Ольге Клиентовой, Константину Салко и Сергею Юдину — суд вынес оправдательный приговор.

В Самарский облсуд поступили апелляционное представление прокурора и жалоба потерпевшей стороны. 7 июня 2021 г. апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу и представление, оставив приговор без изменения.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, жалобу в их инстанцию подал представитель потерпевшего АО "Самаранефтепродукт" по доверенности А. Кузнецова.

25 февраля жалобу рассмотрели и оставили без удовлетворения, а приговор и апелляционное определение без изменения.

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