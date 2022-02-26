Академию Коноплева отдадут в концессию на 20 лет

Главное управление организации торгов Самарской области опубликовало предложение о концессионом соглашении по тольяттинской Академии футбола им. Ю. Коноплева. Предложение размещается от имени одноименной некоммерческой организации, а концедентом выступает областное правительство.

Соглашение рассчитано на 20 лет и включает строительство и реконструкцию объектов академии.

В частности, будут построены физкультурно-оздоровительный корпус с медцентром и бассейном общей площадью не менее 3,5 тыс. кв. м, двух футбольно-тренировочных полей с искусственным покрытием, газовую котельную.

Реконструкции планируется подвергнуть жилой и учетный корпуса СДЮШОР "Лада", футбольное поле с искусственным покрытием, где будет создан крытый футбольный манеж.

Инвестиционный срок Соглашения составляет четыре года. 21 месяц отводится на проектирование, еще — 24 — на строительство и реконструкцию.

Проект соглашения предусматривает платы концедента — областное правительство предоставит субсидию на эксплуатацию академии в предельном размере не более 220 млн руб. в течение первых пяти лет действия соглашения.

Заявки принимаются с 26 февраля до 14 апреля. Их рассмотрение пройдет 18 апреля.

Напомним, в сентябре 2021 г. совет директоров "Крыльев Советов" проголосовал за выход клуба из состава учредителей академии. Это было сделано под планы прихода в академию крупного инвестора — холдинга "Акрон", владеющего одноименным футбольным клубом. Отношения с инвестором планировалось оформить до конца 2021 года.