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Футбол Спорт

Академию Коноплева отдадут в концессию на 20 лет

ТОЛЬЯТТИ. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главное управление организации торгов Самарской области опубликовало предложение о концессионом соглашении по тольяттинской Академии футбола им. Ю. Коноплева. Предложение размещается от имени одноименной некоммерческой организации, а концедентом выступает областное правительство.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Соглашение рассчитано на 20 лет и включает строительство и реконструкцию объектов академии.

В частности, будут построены физкультурно-оздоровительный корпус с медцентром и бассейном общей площадью не менее 3,5 тыс. кв. м, двух футбольно-тренировочных полей с искусственным покрытием, газовую котельную.

Реконструкции планируется подвергнуть жилой и учетный корпуса СДЮШОР "Лада", футбольное поле с искусственным покрытием, где будет создан крытый футбольный манеж.

Инвестиционный срок Соглашения составляет четыре года. 21 месяц отводится на проектирование, еще — 24 — на строительство и реконструкцию.

Проект соглашения предусматривает платы концедента — областное правительство предоставит субсидию на эксплуатацию академии в предельном размере не более 220 млн руб. в течение первых пяти лет действия соглашения.

Заявки принимаются с 26 февраля до 14 апреля. Их рассмотрение пройдет 18 апреля.

Напомним, в сентябре 2021 г. совет директоров "Крыльев Советов" проголосовал за выход клуба из состава учредителей академии. Это было сделано под планы прихода в академию крупного инвестора — холдинга "Акрон", владеющего одноименным футбольным клубом. Отношения с инвестором планировалось оформить до конца 2021 года.

"Академия футбола имени Юрия Коноплева" была открыта в 2003 году. В 2006 г. была признана лучшей футбольной школой России. "Академия" дала профессиональному футболу десятки игроков, среди которых Илья Кутепов, Алан Дзагоев, Роман Зобнин, Артур Юсупов, Станислав Крицюк и другие.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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